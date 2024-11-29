Было обнаружено место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов, узнали журналисты.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило успешную диверсионную операцию в тылу врага в Курской области.

Об этом УНИАН сообщил источник в разведке. По словам собеседника, украинские партизаны в городе Рыльск Курской области обнаружили место дислокации российского экипажа беспилотных комплексов.

В ГУР МО добавили, что вражеский экипаж заметили во время загрузки автомобиля пластиковыми боксами с беспилотниками.

Видео дня

В разведке также рассказали о последствиях диверсионной операции:

"В результате успешных диверсионных действий внедорожник вместе с ценным имуществом был сожжен".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как писал УНИАН, 28 ноября в результате успешной операции ГУР МО на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет".

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "Подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

Также воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий ГУР МО, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов "Зоопарк".

Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривень. Для уничтожения российского "Зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: