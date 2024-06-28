Украинским воинам удалось серьезно поразить захватчиков, поделился наш защитник.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупанты не перестают пытаться захватить на Лиманском направлении населенные пункты Ямполовка и Терны.

На этом направлении Вооруженные силы Украины ведут оборону и дают противнику достойный отпор, рассказал командир 96-го батальона 60-й отдельной механизированной бригады Дмитрий в эфире "Эспрессо". По словам защитника Украины, противники в зоне ответственности его бригады вели достаточно активные действия, в частности, во время одной из попыток наступать понесли серьезные потери и до сих пор приходят в себя.

"Когда ВСУ зашли, противник массово, с применением бронетехники и большого количества живой силы пытался продвинуться. Благодаря слаженным действиям наших подразделений, соседей слева и справа, ВСУ удалось нанести серьезное поражение противнику, после которого он до сих пор приходит в себя. Определенный личный состав удалось уничтожить", - сказал комбат.

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Собеседник добавил, что вражеские формирования отошли, чтобы восстановиться, вернулись в другом составе и снова понесли серьезные потери. "Россияне пускают людей в бой на вторую неделю после подписания контракта, привлекают их к активным боевым действиям. Возраст россиян разный, есть молодые ребята в возрасте 20-25 лет", - поделился воин.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит внимания

Вечером 24 июня Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировали более 100 боевых столкновений между нашими защитниками и оккупантами. По сведениям Генштаба, горячее всего было на Покровском и Торецком направлениях.

Россияне уже понесли огромные потери на нашей земле. Общие потери врага на 28 июня 2024 года уже составляют примерно 540490 противников. Кроме того, Россия уже потеряла, в том числе 8066 танков.

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