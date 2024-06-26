На вражеском объекте могли находиться оккупанты, которые обучали других захватчиков использовать беспилотники, считает аналитик.

В результате удара по базе "Шахедов" в российском городе Ейск находились оккупанты, которые могли обучать других использовать дроны таких типов.

После атаки россияне, возможно, будут вынуждены снова приглашать к себе инструкторов из Ирана, поделился мнением эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский в эфире канала "Киев 24".

"На самом деле был найден объект, на котором находилось определенное количество людей, и тут стоит отметить, что люди, которые учили использовать других военных использовать эти БПЛА, тоже были обучены. И вспомните, когда приезжали специалисты из Ирана и обучали российских военных, как использовать эти БПЛА", - сказал аналитик.

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По его словам, "когда потеряны основные инструкторы, которые могли обучаться, скорее всего, что сейчас Россия будет вынуждена снова просить иранских инструкторов приехать для того, чтобы возобновить обучение".

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21 июня УНИАН узнал, что Вооруженные силы Украины совместно со Службой безопасности "отработали", в частности, по полигону запуска "Шахедов", расположенному в Краснодарском крае России. Позже стало известно, что поражена дроновая база в Ейске.

Стоит отметить, что Иран предоставил России дроны-убийцы типа "Шахед", которые россияне начали использовать против гражданской украинской инфраструктуры. Иранская сторона также научила россиян использовать эти дроны. Потом стало известно, что в РФ начали производить такие беспилотники.

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