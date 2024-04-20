Экипажем вертолета противника командовал уроженец Сызрани, 1996 года рождения, узнали журналисты.

В результате уничтожения над временно оккупированном россиянами Крымом вражеского корабельного многофункционального вертолета Ка-27 ликвидированы четыре члена экипажа.

Уничтожен, в частности, командир экипажа Азиз Шаяхметов, сообщил в Telegram "Штирлиц" из Вооруженных сил Украины - Анатолий Штефан. По его данным, "минусованы" также воздушный стрелок Александр Соловей и бортовой техник Иван Степин. По словам "Штирлица", еще "грузом 200" стал штурман Никита Токарчук.

В запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что Шаяхметов является уроженцем российского города Сызрань, он родился в 1996 году.

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Утром 10 апреля представитель Военно-морских сил украинской армии Дмитрий Плетенчук сообщил, что Ка-27 противника в Крыму что-то искал и нашел - был уничтожен.

Позже в Минобороны РФ утверждали, что над Черным морем якобы из-за "отказа техника" упал вертолет Ми-24. В то же время российская сторона ничего не сообщила о судьбе членов экипажа борта.

Стоит отметить, что авиационные потери РФ на 20 апреля 2024 года таковы - "минусованы" 325 вертолетов и 348 самолетов, в том числе один бомбардировщик Ту-22м3.

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