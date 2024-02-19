Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте еще 1290 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб, потери России в войне против Украины уже достигли 403 720 человек.
Кроме того, было уничтожено много военной техники захватчиков, в частности:
- танков ‒ 6498 (+11);
- боевых бронированных машин ‒ 12232 (+34);
- артиллерийских систем - 9733 (+ 24);
- РСЗО – 986 (+2);
- самолетов - 336 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12767 (+31);
- специальная техника - 1545 (+5).
Всего с начала полномасштабной войны также было отправлено на лом 674 средства ПВО, 325 вертолетов, 1898 крылатых ракет, одна подводная лодка, а также 25 кораблей и катеров.
Война в Украине - последние новости
За прошедшие сутки, 18 февраля, на фронте между ВСУ и оккупационной армией произошло 80 боевых столкновений. Оккупанты наступают на позиции Сил обороны на 7 направлениях.
С начала 2024 года и до 16 февраля потери российских оккупационных войск в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" превысили 20,5 тысяч человек.