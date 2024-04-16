Уничтожен, в частности, российский капитан, сообщили в украинской армии.

Безвозвратные офицерские потери России в Украине на сегодня увеличились, в частности, противник потерял двух командиров.

"Грузом 200" стал командир десантно-штурмовой роты Владислав Эйхвальд, который имел звание младший лейтенант, поделился информацией офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем Telegram-канале.

По сведениям защитника украинского государства, ликвидирован также капитан Кадыргулов Ильмир, который командовал штурмовым батальоном 3 мотострелковой дивизии 245 полка.

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"…успешно демобилизированы: офицер… Козлов Андрей; …лейтенант Кузнецов Владислав…", - добавил "Штирлиц".

Какие потери РФ на 16 апреля 2024 года - что нужно знать сегодня

Российские оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях в Украине и получают достойный отпор от защитников нашей страны. Ежесуточно украинские воины ликвидируют сотни россиян.

По сведениям Генштаба ВСУ, в течение прошлых суток уничтожены еще 920 противников, и теперь общие потери РФ на 16 апреля составляют приблизительно 455 340 оккупантов.

Враги также потеряли немало вооружения. В частности, сообщалось, что украинские разведчики 14 апреля "поздравили" противников с днем войск противовоздушной обороны РФ - ликвидировали зенитно-ракетный комплекс "Стрела 10".

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