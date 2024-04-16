Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили советский зенитно-ракетный комплекс "Стрела 10".
Об этом сообщила пресс-служба разведки. "14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10", - заявили в ГУР.
Отмечается, что в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили надлежащее "поздравление". "В результате атаки российская "Стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен", - отметили в ГУР.
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Как сообщал УНИАН, бойцы Национальной гвардии Украины в течение прошлой недели уничтожили 20 танков и 112 артиллерийских систем российских оккупантов.
Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить в Донецкой области. И наши воины, в частности, бойцы Национальной гвардии Украины, эффективно сдерживают это нашествие и уничтожают всю вражескую технику на подходе к нашим позициям. В течение прошлой недели нацгвардейцы уничтожили: 20 вражеских танков, 48 единиц бронетехники, 71 автомобиль оккупантов, 10 складов с боекомплектом, 5 средств РЭБ, 99 блиндажей с оккупантами внутри и 112 артиллерийских систем. Также наши воины обнаружили и уничтожили 5 реактивных систем залпового огня и 9 зенитно-ракетных комплексов врага.
Стоит отметить, что потери врага за сутки составляют примерно 920 человек. Теперь общие потери РФ на 16 апреля 2024 года достигли отметки 455 340 противников.