Продолжается война в Украине, и Силы обороны нашего государства за минувшие сутки обезвредили до тысячи российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. По его сведениям, общие боевые потери врага на 13 июня 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 522 тысячи 810 человек, в том числе 980 за минувшие сутки;
- танков - 7928 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин - 15208 (+21);
- артиллерийских систем - 13770 (+34);
- реактивных систем залпового огня - 1099;
- средств ПВО - 846 (+2);
- самолетов - 359;
- вертолетов - 326;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 11075 (+33);
- крылатых ракет - 2285 (+5);
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58).
Кроме того, за сутки поражено четыре единицы специальной техники противника.
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Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики продвинулись возле Выемки, Новоалександровки, Карловки, в Новопокровском, Старомайорском, Красногоровке и Невельском в Донецкой области. Также, враг развивает удары в Волчанске и на Агрегатном заводе в городе.