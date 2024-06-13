За сутки поражены, в частности, 34 вражеские артиллерийские системы.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны нашего государства за минувшие сутки обезвредили до тысячи российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. По его сведениям, общие боевые потери врага на 13 июня 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 522 тысячи 810 человек, в том числе 980 за минувшие сутки;

танков - 7928 (+17) единиц;

боевых бронированных машин - 15208 (+21);

артиллерийских систем - 13770 (+34);

реактивных систем залпового огня - 1099;

средств ПВО - 846 (+2);

самолетов - 359;

вертолетов - 326;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 11075 (+33);

крылатых ракет - 2285 (+5);

кораблей/катеров - 28;

подводных лодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58).

Кроме того, за сутки поражено четыре единицы специальной техники противника.

Видео дня

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики продвинулись возле Выемки, Новоалександровки, Карловки, в Новопокровском, Старомайорском, Красногоровке и Невельском в Донецкой области. Также, враг развивает удары в Волчанске и на Агрегатном заводе в городе.

Вас также могут заинтересовать новости: