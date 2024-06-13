Россия понесла серьезные потери в Украине / коллаж УНИАН, фото "АТЕШ"

Продолжается война в Украине, и Силы обороны нашего государства за минувшие сутки обезвредили до тысячи российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. По его сведениям, общие боевые потери врага на 13 июня 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 522 тысячи 810 человек, в том числе 980 за минувшие сутки;
  • танков - 7928 (+17) единиц;
  • боевых бронированных машин - 15208 (+21);
  • артиллерийских систем - 13770 (+34);
  • реактивных систем залпового огня - 1099;
  • средств ПВО - 846 (+2);
  • самолетов - 359;
  • вертолетов - 326;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 11075 (+33);
  • крылатых ракет - 2285 (+5);
  • кораблей/катеров - 28;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58).

Кроме того, за сутки поражено четыре единицы специальной техники противника.

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РФ понесла серьезные потери на нашей земле / инфографика УНИАН

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Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики продвинулись возле Выемки, Новоалександровки, Карловки, в Новопокровском, Старомайорском, Красногоровке и Невельском в Донецкой области. Также, враг развивает удары в Волчанске и на Агрегатном заводе в городе.

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