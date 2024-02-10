Армия Украины выкосила за сутки весомую цифру оккупантов / фото 148 отдельная артиллерийская бригада

Генштаб ВСУ в субботу, 10 февраля, опубликовал с опозданием статистику по потерям России в Украине, однако там есть на что посмотреть.

Так, армия Украины за боевые сутки выкосила почти тысячу оккупантов. Общая ликвидация военных РФ достигла цифры 394 270 единиц личного состава армии, говорится в отчете.

Наши военные уничтожили:  

  • личного состава - около 980 человек;
  • танков - 6394 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 9459 (+24) ед;
  • РСЗО - 981 (+0) ед;
  • средства ПВО - 666 (+0) ед;
  • самолетов - 332 (+0) ед;
  • вертолетов - 325 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26);
  • крылатые ракеты - 1881 (+0);
  • корабли / катера - 24 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед;
  • специальная техника - 1512 (+3).
Потери РФ в Украине достигли 394 270 военных / инфографика УНИАН 

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В Украине сменился Главнокомандующий ВСУ

8 февраля в Украине произошли важные ротации, которые могут повлиять на дальнейший ход войны с Россией. Государство официально сменило на посту Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Им, вместо Валерия Залужного, стал Александр Сырский - последний до назначения возглавлял подразделение Сухопутных войск ВСУ. 

Западные СМИ оценили по-разному эту ротацию. В частности, BBC, опираясь на несколько отзывов украинских военных, писало, что Сырский обладает математическим складом ума и не допускает разговоров о проигрыше Украины. 

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