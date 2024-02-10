Сегодня ежедневная сводка по ситуации на фронте вышла в необычное время.

Генштаб ВСУ в субботу, 10 февраля, опубликовал с опозданием статистику по потерям России в Украине, однако там есть на что посмотреть.

Так, армия Украины за боевые сутки выкосила почти тысячу оккупантов. Общая ликвидация военных РФ достигла цифры 394 270 единиц личного состава армии, говорится в отчете.

Наши военные уничтожили:

личного состава - около 980 человек;

танков - 6394 (+9) ед;

боевых бронированных машин - 11942 (+21) ед;

артиллерийских систем - 9459 (+24) ед;

РСЗО - 981 (+0) ед;

средства ПВО - 666 (+0) ед;

самолетов - 332 (+0) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7235 (+26);

крылатые ракеты - 1881 (+0);

корабли / катера - 24 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 12579 (+28) ед;

специальная техника - 1512 (+3).

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В Украине сменился Главнокомандующий ВСУ

8 февраля в Украине произошли важные ротации, которые могут повлиять на дальнейший ход войны с Россией. Государство официально сменило на посту Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Им, вместо Валерия Залужного, стал Александр Сырский - последний до назначения возглавлял подразделение Сухопутных войск ВСУ.

Западные СМИ оценили по-разному эту ротацию. В частности, BBC, опираясь на несколько отзывов украинских военных, писало, что Сырский обладает математическим складом ума и не допускает разговоров о проигрыше Украины.

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