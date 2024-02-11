Российские оккупанты продолжают контратаковать, отметили в ВСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и появилась информация, что российские оккупанты вблизи города Бахмут Донецкой области продвинулись вперед на фоне длительных позиционных боев в этом районе в субботу, 10 февраля.

Вражеские "военные блогеры" утверждали, что подразделения 98 воздушно-десантной дивизии РФ смогли продвинуться вперед в лесном массиве, расположенном южнее села Богдановка Часовоярской городской громады Бахмутского района Донецкой области, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Украинская сторона эту информацию не подтверждала.

Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона рассказал, что на Бахмутском направлении продолжаются контратаки противника, и "он пытается нас атаковать по всему участку нашего фронта - это Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Ивановское".

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По его словам, оккупанты не перестают там применять свои штурмовые пехотные отряды, также добавляется и механизированная составляющая - непосредственно как тяжелая техника, так и боевые бронированные машины. "Артиллерия работает постоянно по нашим позициям, как поддерживая вражеское наступление, так и просто отрабатывается там, где находятся Силы обороны Украины", - подчеркнул Калашников.

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8 февраля спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении противники сосредотачивали главные усилия в направлении города Часов Яр та пытается атаковать по флангам, примерно с Ивановского и Богдановки.

Стоит отметить, что на этом направлении уже давно продолжаются ожесточенные боевые действия, украинские воины наносят оккупантам серьезные потери в технике и живой силе.

Противники на нашей земле уже потеряли очень много живой силы и техники - ликвидировано примерно 395 200 противников, а также, в частности, 6 406 танков РФ, 11 956 боевых бронированных машин и 9 475 артиллерийских систем.

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