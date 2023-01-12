Украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и БПЛА "Орлан-10".

Авиация сил обороны Украины 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских войск, а также пять раз ударила по позициям их зенитно-ракетных комплексов (ЗРУ).

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, кроме того, украинские воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Орлан-10".

"Украинские артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

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Потери России в Украине на 12 января - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили около 113 тыс. 390 человек.

Кроме того, Россия потеряла: 3 тыс. 94 танка, 6 тыс. 159 боевых бронированных машин, 2 тыс. 82 артиллерийские системы, 437 реактивных систем залпового огня, 218 средств противовоздушной обороны, 285 самолетов, 276 вертолетов.

Также Россия недосчиталась 1 тыс. 865 беспилотников оперативно-тактического уровня, 723 крылатых ракеты, 17 кораблей/катеров, 4 тыс. 826 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 184 единицы спецтехники.

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