Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 и два разведывательных БПЛА.

Украинская авиация 11 января нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения российских войск и трижды ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, кроме этого, украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных БПЛА, тип которых уточняется.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов", - добавили в Генштабе.

Потери России в Украине на 11 января - данные Генштаба

Напомним, ранее сообщалось, что общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили 112 тысяч 960 человек лтичного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3094, боевых бронированных машин - 6159, артиллерийских систем - 2078, РСЗО - 437, средств ПВО - 217, самолетов - 285, вертолетов - 275.

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