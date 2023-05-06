Оккупанты потеряли 16 единиц техники и вооружения и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

На юге Силы обороны Украины достигли определенных результатов, нанеся врагу потери в технике и вооружении.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения противника. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения уменьшили вражеское войско.

Кроме шести российских военных, уничтожены 16 единиц вооружения и техники. В частности, это три танка Т-62/72, две крупнокалиберные пушки "Мста-Б", восемь единиц авто-бронетехники, два беспилотника "Мавик-3". также следом пошли очередной полевой пункт боепоставки, и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

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Подготовка к конрнступу сид ВСУ

Силы обороны уничтожили на Херсонщине автоматический комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-м" врага - это устройство, которое автономно на большом расстоянии видит живую силу и технику.

Также во временно оккупированном Крыму все чаще стали замечать вражеские комплексы радиоэлектронной борьбы Р-340 РП ("Поле-21"), которые предназначены для подавления спутниковой связи. Площадь его охвата - в среднем 1,5 квадратных километра.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет начинать контрнаступление, не дожидаясь предоставления боевых самолетов от партнеров.

2 мая 2023 года госсек США Энтони Блинкен заявил, что Украина готовит контрнаступление в ближайшие недели.

5 мая 2023 года в ОК "Юг" обратились с призывом к украинцам из-за контрнаступления. В ОК "Юг" призвали украинцев не реагировать на вброс россиян и соблюдать информационную тишину. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк призвала украинцев продемонстрировать внутреннюю выдержку и верить в ВСУ.

"Генеральный штаб обязательно сообщит о победах, которые есть, даже о маленьких", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг".

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