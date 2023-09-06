Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по противнику, отметили в Генштабе.

Потери врага на 6 сентября в Украине ощутимо возросли - украинские воины за сутки поразили ряд важных объектов российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два вражеских пункта управления, склад боеприпасов, два района сосредоточения вооружения, военной техники и личного состава, сообщил в среду Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

По его данным, наши воины также попали в один зенитно-ракетный комплекс противника и три артиллерийских средства.

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"...авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника", - отметили в Генштабе.

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Утром 6 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что наши защитники и защитницы отразили атаки россиян возле ряда населенных пунктов на Донбассе, а также дали "по зубам" противнику возле села Работино Запорожской области.

Стоит отметить, что РФ на нашей земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 6 сентября 2023 года примерно составляют 266 290 человек. Кроме того, ликвидировано, в частности, 5 тыс. 685 артиллерийских систем противника.

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