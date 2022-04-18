По данным ведомства, российская авиация увеличила количество вылетов в более чем 1,5 раза.

Российские оккупанты завершили перегруппировку своих войск и готовы к наступлению на Востоке Украины.

Об этом во время брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в понедельник, 18 апреля.

По его словам, российская авиация увеличила количество вылетов в более чем в 1,5 раза.

"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Вместе с тем противник не прекращает нанести ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации РФ увеличилось более чем в 1,5 раза", - сказал Мотузяник.

Он назвал задачу наступления оккупантов. Среди них:

установление полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей;

обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной украинской территорией - Крымом.

"Сейчас агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления на Востоке. Усиление наступательной группировки происходит вследствие переброски дополнительных российских подразделений", - сказал он.

Также Мотузяник отметил, что за прошедшие сутки, 17 апреля, ВСУ сбили пять воздушных целей оккупантов: самолет, три вертолета и БПЛА.

Напомним, по данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 167 самолетов и 147 вертолетов, а также значительное количество техники.

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