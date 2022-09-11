Глава МИД Украины отмечает, что промедление Берлина с принятием решения о передаче танков Leopard приводит к большей гибели людей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию ускорить поставки в Украину танков и артиллерийских боеприпасов, в том числе немецкой системы противовоздушной обороны Iris.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок по итогам переговоров в Киеве.

"Не буду скрывать, что основная тема наших переговоров сегодня - это увеличение и ускорение поставок вооружений для Украины", - заявил Кулеба.

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"Этой осенью рассчитываем на первую современную немецкую систему противовоздушной обороны Iris. Я также не мог не упомянуть последнюю инициативу - так называемый план Leopard, который появился в немецком пространстве. Отметил действительно важные поставки из Германии танков этого типа. Мы не видим никаких препятствий для этого", - заявил Кулеба.

"Но до тех пор, пока это решение будет принято, я обратился к коллеге с предложением, чтобы Германия предоставила Украине боеприпасы для артиллерийских систем. Это то, что нам нужно на фронте. Это решение не такое технически сложное, как поставка танков. Но артиллерийские боеприпасы сейчас способны существенно усилить наши наступательные возможности и это поможет нам освободить новые территории и сохранить жизни людей", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, как весной обращался ко всем партнерам с просьбой предоставлять Украине побольше оружия. Тогда лозунгом Украины было: "оружие, оружие и оружие".

"Тогда меня услышали, и я очень благодарен, в том числе Германии, которая тогда приняла решение о поставках определенных видов вооружений. Сейчас я хочу немного изменить ударение и сказать, что призыв Украины сегодня звучит "график, график и график" в поставках оружия. Каждый день в Украину должны поступать новые виды вооружений и амуниция к ним. Это залог победы, а победа Украины - это прекращение войны. А прекращение войны - это решение огромного количества проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа. Рассчитываем на помощь Германии в этом вопросе", - сказал Кулеба.

В свою очередь, Бербок заверила, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это нужным. Она подчеркнула, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение в Украину.

Как сказала Бербок, недавно Украине была передана радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA, а также зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Глава МИД обещает, что Украина еще получит 10 таких САУ.

Она отметила, что две системы комплексов противовоздушной обороны для Украины находятся на производстве. Как сказала Бербок, системы ПВО Iris будут поставляться в Украину в ближайшие недели.

"Мы будем предоставлять зимнюю одежду и зимнее оснащение", - сказала Бербок.

По ее словам, Федеральное правительство Германии хочет, чтобы немецкая поддержка отвечала потребностям Украины.

Бербок добавила, что проводит активные переговоры с другими странами для закупки боеприпасов для Украины.

Говоря о возможности поставлять танки в Украину, она сказала, что Германия продолжит говорить об этом с партнерами. По ее словам, еще идут разговоры о поставках в Украину танков советского производства. "Мы смотрим на ситуацию на месте и соответствующим образом меняем нашу помощь", - подчеркнула Бербок.

В то же время, как подчеркнул Кулеба, немецкое правительство способно принимать решение о передаче Украине необходимого вооружения, но это занимает достаточно много времени.

Глава МИД подчеркнул, что чем больше оружия Украина получит, тем быстрее победит в войне.

Напомним, Германия призвала Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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