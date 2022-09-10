Эти зенитно-ракетные комплексы вскоре должны сделать украинское небо более безопасным.

Украинские специалисты учения по использованию немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook.

Он отметил, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") 8 сентября закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины.

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"Начались подвижки в сфере ПВО/ПРО. Мы уже получили от Германии зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Наши специалисты заканчивают обучение на современном немецком ЗРК IRIS-T, который вскоре сделает наше небо более безопасным. Принято принципиальное решение по комплексам NASAMS. Не говоря о бронетехнике и большом объеме другой помощи. Это произошло всего за 4,5 месяца", - сообщил Резников.

Как сообщал УНИАН, ранее речь шла о том, что система противовоздушной обороны IRIS-T должна была готова к отправке в Украину в конце лета.

IRIS-T SLM - немецкий зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году.

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