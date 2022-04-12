Штормовая погода в Черном море мешает высадке вражеского десанта в Одесской области.

Затяжной дождь тормозит наступление российских захватчиков на Луганщине, а штормовая погода в Черном море мешает высадке вражеского десанта на Одесщине.

Так, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что позавчера и вчера захватчики начали стягивать тяжелую технику ближе к линии фронта. Планы захватчиков портит дождь.

"Сегодня-завтра должно начаться наступление. Но сегодня у нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь продлится несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина – это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться техникой. И это надо выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников", - отметил Гайдай.

А оперативное командование "Юг" извещает, что ухудшение погодных условий на побережье сделало невозможным десантирование российских войск в Одесской области.

"В Черном море сохраняется штормовая погода с прогнозируемым ухудшением, следовательно, если для высадки десанта условия неблагоприятные, то угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается", – говорится в сообщении.

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