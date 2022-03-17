Десять раненых находятся в тяжелом состоянии.

В результате обстрела оккупантами города Мерефа на Харьковщине 21 человек погиб, еще 25 ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, 17 марта около 03:30 военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефа Харьковского района, в результате чего разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры.

"Погиб 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ уничтожили танковый полк российских оккупантов на Харьковщине. Колонна вражеской техники двигалась по направлению к Каменке, однако бойцам ВСУ удалось остановить продвижение войск.

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