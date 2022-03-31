Сейчас в плену оккупантов находятся по меньшей мере 24 должностных лица.
Об этом свидетельствуют переданные журналистам данные областных военных администраций и Офиса президента.
В частности, среди этих 24 человек городские и поселковые головы, их заместители и другие представители государственных учреждений.
Кроме того, 26 марта в Харьковской области российские оккупанты задержали мэра Балаклеи Ивана Столбового, заместителя городского головы Сергея Полторака и начальника отдела гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Олега Блудова - они пошли на сотрудничество с оккупантами.
"Еще в отношении 2 человек уточняется информация. То есть 24, однако, возможно, и 26", - говорится в предоставленных данных.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- В ходе вторжения российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта - Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.
- Оккупанты массово похищают украинцев, и в частности должностных лиц.