Боевики стреляют из различных видов вооружения. Также огонь ведут вражеские снайперы.

В результате обострения ситуации на Донбассе поселок Пески, расположенный в пригороде оккупированного Донецка, каждый вечер содрогается от обстрелов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Один из бойцов ВСУ рассказал, что боевики применяют при обстрелах гранатометы, минометы и стрелковое оружие. За день враг может выпустить до десятка мин, которые, впрочем, по позициям не попадают. Ориентиром для террористов служит местная церковь - мины летят и на ее территорию.

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Украинские военные объясняют: враг надеется получить "ответ", чтобы по нему вычислить огневые точки ВСУ.

В этой местности также работают снайперы боевиков. Одному их бойцов на днях в каску прилетела пуля.

"Ощущение, что молотком кто-то в каску ударил и все", - поделился он.

Бойцы заверяют, что готовы в случае прицельных обстрелов стрелять в ответ.

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Автор: Юрий Годован