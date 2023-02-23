Что это прифронтовая область, местные жители почувствовали почти сразу.

К прифронтовой Днепропетровской области россияне подобрались на расстояние артиллерийского выстрела. И терроризируют села и города непрерывными атаками. Несмотря на это, область смогла стать вторым домом для почти 4 тысяч переселенцев.

А после удара по многоэтажке в Днепре регион показал всему миру, каким сплоченным и сильным может быть. О том, как область пережила год полномасштабной войны, говорится в сюжете ТСН.

Если часы тревог посчитать, то за год войны они непрерывно звучали бы более 40 суток подряд. Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 Днепропетровщина встретила очередями - в пункты сдачи крови, в военкоматы и на поезда.

Видео дня

Днепр стал крупным эвакуационным центром, сотни тысяч людей пытались отсюда поехать на запад Украины. Что это прифронтовая область, почувствовали почти сразу: к Криворожскому и Никопольскому районам захватчики подступили на достижимое для артиллерии расстояние и постоянно поливают огнем мирные города и села. А туда, где не доставала артиллерия, летели российские ракеты. В многоэтажку в Днепре 14 января попала рашистская Х-22, десятки людей оказались под руинами. Тогда погибли 46 человек, 80 были ранены.

В медучреждениях Днепра принимают самых тяжелых раненых с передовой, здесь круглосуточно проводят операции.

Российская ракета Х-22 попала в дом в Днепре 14.01.2023

14 января 2023-го года российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Когда был завершен разбор завалов, сообщалось о 45 жертвах трагедии. 19 января появились обновленные данные: в результате удара России по 9-этажке число погибших достигла 46.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что тела людей, которые считаются пропавшими без вести, могут не найти. Также ранее он заявлял, что Россия могла целиться в Приднепровскую ТЭС, но промазала из-за неточной ракеты Х-22.

Вас также могут заинтересовать новости: