Он отметил, что еще в сентябре 21-го года, Соединенные Штаты предполагали, что Владимир Путин собирается осуществить вторжение

Майк Помпео, госсекретарь США в администрации Дональда Трампа и бывший глава ЦРУ, согласился с оценкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного относительно того, какое оружие должна получить Украина, чтобы успешно противостоять России.

Об этом Помпео рассказал в интервью NV, комментируя статью Валерия Залужного в The Economist, в которой главнокомандующий ВСУ оценил ситуацию на фронте и акцентировал внимание на критической важности помощи современными технологиями для Украины.

"Я читал эту статью, и согласился с большей частью, хотя и не со всем. Но генерал Залужный [находится] на месте. Он может быть более точным, чем я, в отношении некоторых фактов. Однако однозначно верно то, что он говорит о технологиях, разведке, возможностях, высокотехнологичных системах дальнего радиуса действия — это то, что должны обеспечить не только Соединенные Штаты, но и Европа", - отметил Помпео.

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Также он заявил, что западные союзники Украины "должны были сделать все это 24 месяца назад", еще до полномасштабного вторжения РФ.

"Мы должны были сделать это в сентябре 21-го года, когда Соединенные Штаты хорошо знали, что Владимир Путин собирается осуществить вторжение. Вместо этого мы все сидели сложа руки и желали, чтобы этого не произошло", - подытожил Помпео.

Он отметил, что сейчас уже давно настало то время, если уже не стало слишком поздно, когда Соединенные Штаты и Европа должны продвигать вперед высокотехнологичные возможности, которые понадобятся Украине, чтобы преодолеть вызовы войны.

Статья Залужного для The Economist

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный сообщил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную на истощение, играющую на руку РФ. Он также отметил, что ВСУ нужны военные возможности и технологии, чтобы вырваться из такого рода войны. По его мнению, наиболее важным из них является авиация, поскольку контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций.

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