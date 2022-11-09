Эти ракеты могут применяться в сочетании с имеющимися у Вооруженных сил Украины возможностями.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что его государство вскоре завершит доставку примерно тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает сайт британского правительства, эти ракеты передаются Украине для помощи в противодействии российским атакам, направленным против украинской инфраструктуры.

"Это обязательство по предоставлению еще сотен ракет "земля-воздух" продолжает нашу оборонную поддержку для Украины против российской агрессии и поможет Украине противодействовать угрозе незаконного поражения критической национальной инфраструктуры", – подчеркнул Уоллес.

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Предоставление одной тысячи ракет является ответом на запрос Украины о необходимости усиления ее противовоздушной обороны. Эти ракеты могут применяться в сочетании с имеющимися у Вооруженных сил Украины возможностями. Оборудование, которое состоит из пусковых установок и ракет, способно сбивать воздушные цели, в том числе российские дроны и крылатые ракеты.

Отмечается, что это объявление Уоллес сделал во время посещения двух тренировочных площадок, где проходит подготовка более 7,4 тыс. украинских военных при участии сил Великобритании совместно с еще восемью странами-партнерами.

Война в Украине: помощь Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия усилит свою поддержку Вооруженных сил Украины зимой на фоне приближающейся важной битвы за Херсон. Страна уже объявила о предоставлении Украине еще 12 000 спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

Ранее сообщалось, что Британия помогает Украине противостоять российским атакам в киберпространстве. Так, группа британских экспертов в сфере кибербезопасности начала укреплять защиту сайтов украинских госучреждений уже через 35 минут после начала российского военного вторжения.

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