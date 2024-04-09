Дэвид Кэмерон во время встречи с Энтони Блинкеном призвал США оказать помощь Киеву.

Если западные союзники окажут Киеву поддержку, которую он заслуживает, украинцы смогут выиграть войну и достичь справедливого мира. Об этом во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По его словам, "в такое опасное время в международных отношениях" тесные альянсы действительно имеют значение, "и для нас нет более тесного альянса, чем наш партнер Соединенные Штаты". При этом политик напомнил, что ВСУ потопили 25 процентов Черноморского флота России, уничтожили более 350 тысяч российских оккупантов.

"И мы знаем, что им нужно. Мы знаем, что им нужна противовоздушная оборона, ... мы знаем, что им нужны боеприпасы, есть замечательная инициатива Чехии по доставке боеприпасов. ... Мы знаем, что им нужна поддержка союзников по НАТО и хороший результат на саммите НАТО.

Кроме того, по словам Кэмерона, Украина нуждается в средствах в виде замороженных суверенных российских активов, "и мы достигаем значительного прогресса в том, как получить доступ к этому фонду". При этом, по словам главы британского МИД, для Киева "нет ничего важнее", чем финансирование США.

"С точки зрения средств, в которых они нуждаются, и поддержки, которая им нужна, пожалуй, нет ничего важнее, чем дополнительная программа, которую сейчас рассматривает Конгресс. ... Я пришел сюда без намерения читать кому-то поучения или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политический процесс и другие вещи в Соединенных Штатах. Я просто прибыл сюда как большой друг, который верит в эту страну и убежден, что высвободить эти деньги и предоставить их - это глубоко в ваших интересах, вашей безопасности, вашем будущем и будущем всех ваших партнеров", - подчеркнул Кэмерон.

Помощь Украине - последние новости

Президент США Джо Байден отказался налаживать двухпартийную поддержку помощи США Украине. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

По данным издания, глава Белого дома не продемонстрировал никаких признаков общения с республиканцами, которые проголосовали за поддержку Украины.

Также УНИАН сообщал, что военная помощь Германии для Украины оказалась гораздо меньшей, чем утверждают власти ФРГ. По данным BILD, часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам, а также на перевооружение Бундесвера.

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