Всего удалось собрать более 22 млн злотых (4,6 млн евро), однако сбор средств оставят активным.

За четыре дня до завершения сбора средств на беспилотник "Bayraktar TB2" для украинских Вооруженных сил поляки не только собрали необходимую сумму, но и перевыполнили установленный план.

Об этом объявил инициатор кампании, польский журналист Славомир Сераковский.

Всего удалось собрать более 22 млн злотых (4,6 млн евро), однако учитывая большое количество желающих приобщиться к сбору, его оставят активным еще несколько дней. Весь собранный излишек будет переведен на счет ВСУ в Нацбанк Украины.

Байрактары для Украины

Ранее литовцы собрали почти €6 миллионов, чтобы купить для Украины Bayraktar TB2. Тогда производитель беспилотников Baykar решил отдать его ВСУ бесплатно.

Норвежцы также открыли сбор на Bayraktar для Украины. По словам организаторов, на закрытие сбора потребуется менее десяти крон с каждого жителя Норвегии. Всего планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов).

Напомним, 24 июня волонтер Сергей Притула сообщил, что за три дня украинцы через пожертвования собрали 600 миллионов гривен, чтобы купить четыре беспилотники Bayraktar. После этого компания Baykar заявила, что бесплатно передаст три Bayraktar TB2 Вооруженным силам Украины.

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