В результате удара произошло частичное разрушение одного из корпусов Института связи, из-за чего много людей оказались под завалами.

В результате ракетного удара по учебному заведению и больнице в Полтаве, количество погибших возросло до 47 человек.

Об этом сообщила в сети Х первая леди Елена Зеленская. Она добавила, что резко увеличилось и количество раненых. Сейчас оно составляет 206 человек.

"Уже известно о 47 погибших и 206 раненых. Россия забирает у нас самое ценное - жизнь. Никогда этого не забудем. Вечная память", - написала супруга президента Украины.

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Удар по Полтаве: что известно

Сегодня днем ​​оккупанты нанесли двумя баллистическими ракетами удар по учебному заведению и больнице в Полтаве. Сначала президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате этого удара погиб 41 человек, еще 180 получили ранения.

Как сообщили в Министерстве обороны, временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище. Там добавили, что сразу удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу.

Кроме того, в Полтавской области с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур в память о погибших из-за российского ракетного удара.

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