Вальдемар Скшипчак описал проблемы, которые присущи российской промышленности.

Путин хочет с октября начать новую волну набора новобранцев и перевести экономику на рельсы военного положения.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает "Эспрессо".

"Он уже берет новобранцев, но имеет серьезную администрационную проблему. Российская администрация не была готова к войне, они не готовы, не имеют запасов, люди избегают войска и военной службы, уворачиваются, убегают от нее", - сказал Скшипчак.

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Он добавил, что Россия имеет большие проблемы с промышленностью.

"Путин приказал перевести экономику с мирного положения на военное. Планирует это сделать с октября. Но с октября, поскольку экономика не готова к переходу на военную, он не военизирует свои фабрики, потому что они не имеют людей для работы в четыре смены, как он бы хотел. В связи с этим россияне имеют серьезные проблемы с новобранцами и с промышленностью, которая бы производила или ремонтировала снаряжение", - считает генерал.

Скшипчак отметил, что российский диктатор стремится продержаться зиму и может сделать это весной.

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