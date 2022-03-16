Также отмечена потребность улучшения железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий призывает Польшу открыть дополнительные пункты пропуска на границе.

Об этом Козицкий сообщил в Telegram после встречи с вице-спикером Сейма Республики Польша Малгожатой Госевской и генеральным консулом Республики Польша во Львове Элизой Звонкевич, в разговоре с которыми выразил благодарность и глубокое уважение польскому народу от украинского.

"Пункты пропуска на границе с Польшей сейчас существенно меньше загружены, но это может измениться в случае эскалации конфликта. Поэтому я обратился к польским партнерам о возможности открытия пунктов пропуска в Варяж и Нижанковичах, которые пока не введены в эксплуатацию, и обустройства социальной инфраструктуры возле них", - заявил Козицкий.

Также он сообщил, что была обсуждена необходимость улучшения железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

Ранее в ООН сообщили, что Украину из-за войны оставили уже 3 миллиона беженцев.

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