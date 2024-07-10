Констатируется, что Польша не сможет привлечь для отражения воздушных атак РФ в украинском небе все свои средства ПВО.

На данный момент Польша имеет только две собственные батареи ЗРК Patriot из восьми заказанных. Также в распоряжении польских вооруженных сил есть ориентировочно три ЗРК Sky Sabre от Великобритании и 17 комплексов С-125 Neva SK, которые относятся к системам средней дальности, пишет Defence Express.

"Все остальное - средства армейской ПВО, то есть для непосредственного прикрытия войск, и здесь речь о 20 ЗРК "Куб", 79 единиц Poprad, 64 ЗРК Osa-P и 12 ракетно-артиллерийских комплексов Pilica", - говорится в публикации.

Аналитики констатировали, что Польша не сможет все вышеперечисленные средства ПВО привлечь для отражения воздушных атак РФ в украинском небе: "Поскольку полякам также нужно прикрывать собственное приграничье вокруг российского "Калининградского анклава".

Видео дня

Что касается истребительной авиации, то у Польши есть около 20 истребителей МиГ-29 и 48 F-16. Но какую часть из этого флота вооруженные силы Польши смогут привлекать для защиты воздушного пространства Украины, также остается вопросом неясным, добавили эксперты.

"Конкретные параметры привлечения польских средств ПВО для защиты воздушного пространства Украины будут зависеть как от двусторонних договоренностей между Варшавой и Киевом, так и от некоторых решений во время саммита НАТО, которые могут остаться непубличными", - предположили в Defense Express.

Будет ли Польша сбивать ракеты над Украиной - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что еа саммите НАТО в Вашингтоне могут обсудить возможность сбития российских самолетов над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши.

Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США. Отмечалось, что с таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: