По его словам, сначала ВСУ должны получить нужное оружие.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что сейчас нельзя прогнозировать разрушение или серьезное повреждение Крымского моста.

"Прогнозирование разрушения или серьезного повреждения Керченского моста - это история крайне неблагодарная. Мы до сих пор не знаем, когда и в каких объемах мы получим военно-технические средства для реализации этого плана", — сообщил он в интервью Oboz.ua.

Эксперт напомнил, что Германия не готова передавать Украине ракеты Taurus, которые позволили бы серьезно повредить и даже уничтожить Керченский мост. В то же время США еще не приняли решение о передаче ракет ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа и возможностью их запуска на расстояние до 300 километров.

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По словам Селезнева, прогнозировать уничтожение объекта некорректно, пока не будет решен вопрос передачи ВСУ нужного вооружения. Политическое решение этого вопроса будет принято не ранее третьей декады января, а технически его могут реализовать в феврале.

"Но давайте вспомним слова американского генерала Бена Годжеса, который является сторонником такого варианта разрешения ситуации по Крыму: первое — уничтожение Керченского моста, второе — системное и методическое уничтожение вражеского военного потенциала в Крыму и Севастополе", — отметил эксперт.

Он добавил, что часть этих процессов уже происходит. В частности, для этого украинская армия использует ракеты Storm Shadow, беспилотные платформы, дроны-камикадзе морского и воздушного базирования. Селезнев подчеркнул, что для уничтожения всей военно-технической инфраструктуры в Крыму, которая состоит из минимум 232 военных объектов, нужны ресурсы.

Уничтожение Крымского моста

Военный эксперт Иван Киричевский заявлял, что российские оккупанты уже готовятся к потере Крымского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы – это лишь вопрос времени.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес утверждает, что украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как Army Tactical Missile System (ATACMS) и немецкие ракеты Taurus.

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