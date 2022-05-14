По мнению советника руководителя ОП, можно говорить с человеком, который действительно интеллектуален и понимает причины и последствия своих действий, понимает хотя бы на три шага вперед, что будет дальше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что политическое руководство РФ неадекватно воспринимает мир, это "интеллектуальные нули".

Об этом Подоляк сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, верит ли он в завершение войны дипломатическим путем.

"Я считаю, что политически и дипломатично можно решить любые вопросы, если напротив тебя сидит адекватный человек. Но, к сожалению, уже 80 дней продолжается жестокая война... политическое руководство РФ имеет объективную картинку, но до сих пор неадекватно оценивает то, что они делают. Посмотрите на выступления Лаврова... посмотрите на их уровень. Это интеллектуальные нули, это люди, имеющие минус интеллекта. Как с ними можно о чем-то говорить? Это же невозможно...", - отметил он.

Советник руководителя ОП добавил, что можно говорить с человеком, который является действительно интеллектуальным и понимает причины и последствия своих действий, понимает хотя бы на три шага вперед, что будет дальше.

"Тогда можно вести с ними переговоры. Сегодня мы видим, что люди выходят на 80-й день войны и говорят, что у них все идет по плану... и параллельно с этим угрожают миру ядерным оружием..., это говорит о том, что эти люди неадекватно воспринимают мир, который их окружает", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, Подоляк прокомментировал намерение коллаборантов "присоединить" Херсонщину к составу РФ.

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