По мнению советника руководителя ОП, именно так можно перевести разговор президента Финляндии с российским президентом с дипломатического языка на обычный.

Угрозы Москвы больше никого не интересуют, границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга...",- отметил он.

По мнению Подоляка, именно так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на обычный.

"Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", - подчеркнул советник главы ОП.

Как писал УНИАН, сегодня президент Финляндии провел разговор с президентом РФ, во время которого заявил, что Финляндия вскоре подаст заявку на членство в НАТО.

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