Оккупанты признались, что бросали "в яму" гражданских за проукраинские взгляды.

Российские оккупанты системно репрессировали гражданское население Херсона, выступавшее против оккупации. Это подтвердил один из бывших главарей "ДНР", а ныне соратник Игоря Гиркина-Стрелкова Павел Губарев.

На одном из стримов в Интернете он признал, что его жена Екатерина лично организовывала преследования проукраинских активистов в Херсоне во время оккупации.

"Украинцы выходили на митинги, говорили "Уходите, оккупанты!". По трассам ездил мэр Херсона и матом ругался на росгвардейцев", – описывает Губарев ситуацию в Херсоне на март 2022 года.

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По его словам, в Херсон завезли "чекистскую оперативную группу" из Донецка, но ничего с митингами она не делала, поскольку не было такого приказа. Тогда за организацию репрессий взялась лично Екатерина Губарева. Она принялась выискивать основных активистов в соцсетях и после передала эту информацию "чекистам".

"Она берет этот список, едет к атаману "Батальона Кальмиус" – он сейчас сидит за мародерство, как раз в то время он этим всем занимался. Она приехала и говорит "Иван Иваныч, дай мне ребят, надо произвести аресты", – хвастается террорист.

По словам Губарева, арестованных патриотов было так много, что для них не хватало тюрем, поэтому для содержания похищенных гражданских начали рыть "ямы".

"И митинги прекратились", – хвастается коллаборант.

Оккупация Херсона

Бои за Херсон с переменным успехом шли несколько дней, но в итоге к 3 марта российские войска взяли город под свой контроль. Позднее украинские власти заявят, что это стало результатом предательства со стороны некоторых региональных силовиков.

В течение нескольких последующих недель в Херсоне регулярно проходили акции протеста местных жителей. Люди требовали от оккупантов убираться домой.

С 23 по 27 сентября оккупанты провели в Херсоне и на других оккупированных территориях постановочный "референдум", после чего заявили, что за присоединение к России якобы высказались 87% жителей Херсонщины.

11 ноября украинские войска освободили Херсон. Жители города встречали украинскую армию народными гуляниями.

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