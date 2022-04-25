В здание Херсонского горсовета в понедельник вошли вооруженные люди, сообщил мэр Херсона.

В Херсоне российские оккупанты заняли здание мэрии.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Сегодня вечером в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные, забрали ключи, сменили нашу охрану на свою", - рассказал он.

По словам Колыхаева, он выехал из здания в 19:45 - флаг Украины еще был над мэрией.

"Подробности позже. Я с вами", - добавил городской голова.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Херсонщине. Противник взял под контроль ряд населенных пунктов, в том числе и Херсон.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что оккупанты объявили жителям захваченного поселка Великая Александровка о необходимости покинуть населенный пункт до 28 апреля.

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