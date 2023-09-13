Бойцы Государственной пограничной службы уничтожили минные заграждения российских оккупантов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.
Отмечается, что украинские защитники ударили по российским захватчикам на Купянском направлении.
"Пограничники держат врага в тонусе на Купянском направлении. Бойцы "Стальной границы" из автоматического гранатомета Мк 19 попали прямо в минно-взрывные заграждения оккупантов", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, украинские пограничники взяли штурмом вражеский наблюдательный пункт. Бойцам Госпогранслужбы удалось ликвидировать двух россиян, а еще двух - взять в плен. Бой состоялся на Купянском направлении.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.
Кроме того, происходило движение в районе Опытного возле Авдеевки, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта. Также украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.