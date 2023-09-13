Бойцы "Стальной границы" из автоматического гранатомета Мк 19 попали прямо в минно-взрывные заграждения оккупантов.

Бойцы Государственной пограничной службы уничтожили минные заграждения российских оккупантов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что украинские защитники ударили по российским захватчикам на Купянском направлении.

"Пограничники держат врага в тонусе на Купянском направлении. Бойцы "Стальной границы" из автоматического гранатомета Мк 19 попали прямо в минно-взрывные заграждения оккупантов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинские пограничники взяли штурмом вражеский наблюдательный пункт. Бойцам Госпогранслужбы удалось ликвидировать двух россиян, а еще двух - взять в плен. Бой состоялся на Купянском направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодня освобождено уже 49 кв. км территории.

Кроме того, происходило движение в районе Опытного возле Авдеевки, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта. Также украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

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