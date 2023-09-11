Удалось захватить вражеский наблюдательный пункт.

Украинские пограничники взяли штурмом вражеский наблюдательный пункт. Бойцам Госпогранслужбы удалось ликвидировать двух россиян, а еще двух - взять в плен.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, во время проведения разведки бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" обнаружили наблюдательный пункт россиян.

"Во время штурма пограничники уничтожили двух оккупантов, еще двоих взяли в плен", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бой состоялся на Купянском направлении.

Последние новости относительно результатов контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление продолжается последние несколько месяцев. Недавно стало известно, что под Бахмутом силам обороны удалось освободить уже 49 кв. км территорий. Также ВСУ заняли часть Опытного возле Авдеевки, а также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы контрнаступления Украины может ускорить получение дальнобойного оружия, в том числе ракет ATACMS, которые Украина просит у США.

Всего Россия потеряла в Украине уже более 269 тысяч своих военных и более 35 тысяч единиц своей техники и вооружения. В частности, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 российских захватчиков.

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