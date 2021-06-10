Украинская защитница погибла при исполнении служебных обязанностей.

В среду, 9 июня, погибла военнослужащая 128-й бригады ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр 128 ОГШБр ВСУ.

"9 июня в районе ответственности наших подразделений, во время выполнения служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады», - говорится в сообщении.

Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы.

Напомним, в течение прошлых суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раивка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

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Автор: Денис Прядко