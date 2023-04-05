Правоохранители установили их личности.

В Украине будут судить 15 российских военных, которые почти месяц удерживали 368 человек в подвале школы в Ягодном на Черниговщине.

Как сообщает Офис генпрокурора, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"За жестокое обращение с гражданским населением на Черниговщине будут судить 15 военнослужащих РФ. Следствием установлено, что в начале марта 2022 года в оккупированном с. Ягодное Черниговского района вооруженные военные ВС РФ лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

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По данным ОГПУ, оккупанты использовали местных жителей для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны украинских военных.

Ад в подвале в селе Ягодное: что известно

Как сообщал УНИАН, в марте прошлого года оккупанты удерживали в подвале площадью менее 200 квадратных метров 368 украинцев, в том числе 69 детей. Люди находились там в ужасных условиях.

За 27 дней 11 мирных жителей умерли, еще десятерых расстреляли российские захватчики.

Известно, что все 173 дома этого села получили повреждения, 16 - разрушены. В Черниговской областной военной администрации сообщали, что за год удалось отремонтировать более 100 домов.

Недавно это село посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он пожелал Путину " провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета".

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