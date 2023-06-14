Противники считают, что уже в ближайшее время потеряют значительные территории.

Поскольку была очень большая угроза масштабного контрнаступления Украины, подрыв россиянами Каховской ГЭС был неизбежен.

Российская 205-я отдельная мотострелковая бригада призналась в Telegram, что "немного просчиталась". Оккупанты осознают, что в результате подрыва дамбы возникла экологическая катастрофа, которая не пройдет мимо РФ.

"…Угроза масштабного наступления противника была очень большой, и Херсонское направление должно было сыграть важную роль в этом наступлении. Как я и писал еще в ноябре, в таком случае подрыв неизбежен. Но... Мы немного просчитались…", - пожаловались враги.

В бригаде добавили, что из-за последствий преступления уже скоро будут значительные потери территорий.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами - сегодня это стоит знать

В ночь на 6 июня российские захватчики полностью уничтожили Каховскую дамбу, которая находится в Херсонской области. Из Каховского водохранилища вода начала вытекать и, в частности, затапливать временно оккупированные территории.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что к подрыву ГЭС причастны члены 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что противник уничтожил дамбу, чтобы украинские воины не пошли в контрнаступление на Херсонском направлении. В ВСУ утверждали, что подрыв Каховской дамбы не навредит контрнаступлению.

Экс- сотрудник внешней разведки Комитета госбезопасности СССР Александр Зеленко говорил, что россияне хотели сделать небольшой направленный взрыв для того, чтобы частично расширить водное препятствие для украинской армии, но рухнула вся конструкция, и их самих смыло.

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