К подрыву Каховской ГЭС причастны российские военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Будённовск Ставропольского края РФ, заявили партизаны из движения "АТЕШ".
Они опубликовали первую часть их фамилий и пригрозили оккупантам расплатой.
"Мы уже разослали ориентиры на руководство бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" - говорится в сообщении.
Список военнослужащих 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании Каховской ГЭС весной 2022 года:
- командир взвода, ст. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович;
- командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович;
- заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич;
- командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич;
- командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович;
- командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич;
- командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович;
- замкомандира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович.
Список личного состава инженерно-саперного батальона:
- подполковник Щёлоков Максим Александрович;
- капитан Бибихин Евгений Алексеевич;
- ст. лейтенант Тарасенко Евгений Сергеевич;
- ст. прапорщик Гаджикеримов Шахламаз Сулейманович;
- рядовой Сулейманов Магомедкамиль Ибакович;
- ст. сержант Султанов Айнув Хамидович;
- рядовой Гасанов Арсен Лазирович;
- рядовой Моисеенко Никита Максимович;
- рядовой Феденков Данил Евгеньевич;
- рядовой Аветян Гарегин Каренович;
- мл. сержант Каргаев Шамиль Бесланович;
- ст. сержант Гамзатов Эдуард Идрисович;
- ст. сержант Манджиев Павел Андреевич;
- ст. сержант Рамазанов Расим Зейнутдинович;
- ст. сержант Меджидов Даир Меджидович;
- рядовой Халатов Салим Джабирович;
- ст. сержант Ашурбеков Тимур Гасанбалаевич;
- ефрейтор Ганкаев Бекхан Айнутдинович;
- ефрейтор Урумов Замир Муратович;
- ст. сержант Даудов Заур Магомедович;
- сержант Болотников Дмитрий Игоревич;
- сержант Магомедов Руслан Рамазанович;
- ефрейтор Рублев Олег Сергеевич;
- мл. сержант Бетин Олег Павлович;
- ефрейтор Фомин Евгений Сергеевич;
- мл. сержант Исмаилов Арсен Ахмедович.
"Ещё фамилии будут в скором времени...", - отметили партизаны.
Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось
Как сообщал УНИАН ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Факт подрыва подтвердили в оперативном командовании "Юг".
Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. По словам главы госудасрвта, этот подрыв только подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.