Россияне подорвали Каховскую ГЭС  / фото Maxar

К подрыву Каховской ГЭС причастны российские военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Будённовск Ставропольского края РФ, заявили партизаны из движения "АТЕШ".

Они опубликовали первую часть их фамилий и пригрозили оккупантам расплатой.

"Мы уже разослали ориентиры на руководство бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" - говорится в сообщении.

Список военнослужащих 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании Каховской ГЭС весной 2022 года:

  • командир взвода, ст. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович;
  • командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович;
  • заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый  Владислав Юрьевич;
  • командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич;
  • командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович;
  • командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич;
  • командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович;
  • замкомандира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович.

Список личного состава инженерно-саперного батальона:

  • подполковник Щёлоков Максим Александрович;
  • капитан Бибихин Евгений Алексеевич;
  • ст. лейтенант Тарасенко Евгений Сергеевич;
  • ст. прапорщик Гаджикеримов Шахламаз Сулейманович;
  • рядовой Сулейманов Магомедкамиль Ибакович;
  • ст. сержант Султанов Айнув Хамидович;
  • рядовой Гасанов Арсен Лазирович;
  • рядовой Моисеенко Никита Максимович;
  • рядовой Феденков Данил Евгеньевич;
  • рядовой Аветян Гарегин Каренович;
  • мл. сержант Каргаев Шамиль Бесланович;
  • ст. сержант Гамзатов Эдуард Идрисович;
  • ст. сержант Манджиев Павел Андреевич;
  • ст. сержант Рамазанов Расим Зейнутдинович;
  • ст. сержант Меджидов Даир Меджидович;
  • рядовой Халатов Салим Джабирович;
  • ст. сержант Ашурбеков Тимур Гасанбалаевич;
  • ефрейтор Ганкаев Бекхан Айнутдинович;
  • ефрейтор Урумов Замир Муратович;
  • ст. сержант Даудов Заур Магомедович;
  • сержант Болотников Дмитрий Игоревич;
  • сержант Магомедов Руслан Рамазанович;
  • ефрейтор  Рублев Олег Сергеевич;
  • мл. сержант Бетин Олег Павлович;
  • ефрейтор Фомин Евгений Сергеевич;
  • мл. сержант Исмаилов Арсен Ахмедович.

"Ещё фамилии будут в скором времени...", - отметили партизаны.

Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось

Как сообщал УНИАН ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Факт подрыва подтвердили в оперативном командовании "Юг".

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. По словам главы госудасрвта, этот подрыв только подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.