Оккупантам пригрозили расплатой.

К подрыву Каховской ГЭС причастны российские военнослужащие 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады из города Будённовск Ставропольского края РФ, заявили партизаны из движения "АТЕШ".

Они опубликовали первую часть их фамилий и пригрозили оккупантам расплатой.

"Мы уже разослали ориентиры на руководство бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" - говорится в сообщении.

Список военнослужащих 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании Каховской ГЭС весной 2022 года:

командир взвода, ст. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович;

командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович;

заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич;

командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич;

командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович;

командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич;

командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович;

замкомандира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович.

Список личного состава инженерно-саперного батальона:

подполковник Щёлоков Максим Александрович;

капитан Бибихин Евгений Алексеевич;

ст. лейтенант Тарасенко Евгений Сергеевич;

ст. прапорщик Гаджикеримов Шахламаз Сулейманович;

рядовой Сулейманов Магомедкамиль Ибакович;

ст. сержант Султанов Айнув Хамидович;

рядовой Гасанов Арсен Лазирович;

рядовой Моисеенко Никита Максимович;

рядовой Феденков Данил Евгеньевич;

рядовой Аветян Гарегин Каренович;

мл. сержант Каргаев Шамиль Бесланович;

ст. сержант Гамзатов Эдуард Идрисович;

ст. сержант Манджиев Павел Андреевич;

ст. сержант Рамазанов Расим Зейнутдинович;

ст. сержант Меджидов Даир Меджидович;

рядовой Халатов Салим Джабирович;

ст. сержант Ашурбеков Тимур Гасанбалаевич;

ефрейтор Ганкаев Бекхан Айнутдинович;

ефрейтор Урумов Замир Муратович;

ст. сержант Даудов Заур Магомедович;

сержант Болотников Дмитрий Игоревич;

сержант Магомедов Руслан Рамазанович;

ефрейтор Рублев Олег Сергеевич;

мл. сержант Бетин Олег Павлович;

ефрейтор Фомин Евгений Сергеевич;

мл. сержант Исмаилов Арсен Ахмедович.

"Ещё фамилии будут в скором времени...", - отметили партизаны.

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Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО. По словам главы госудасрвта, этот подрыв только подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.