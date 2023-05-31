Сообщалось, что россияне взорвали участок дороги в районе КПП "Три сестры" 30 мая.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала подрыв россиянами дороги возле КПП "Три сестры" на границе Украины, России и Беларуси.

По ее словам, украинцам не следует забывать историю сложных отношений с РФ, передает 24 канал.

"Все это тоже укладывается в рамки информационно-психологических операций с их стороны", - отметила Маляр, акцентировав на том, что россияне на протяжении веков одни действия скрывать под другими.

Замминистра призвала говорить о фактах.

"А факт один: Россия воюет на нашей территории, ее армия незаконно перешла нашу границу и пытается захватить наше государство".

Подрыв дороги на границе на границе Украины, РФ и Беларуси

Напомним, как писал УНИАН, россияне подорвали участок дороги в районе КПП "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси.

РосСМИ заявили, что сделано это с целью не допустить захода "украинских ДРГ" в Брянскую область РФ.

В ГПСУ подтвердили информацию о подрыве дороги, сообщил, что произошло это 30 мая: "Было установлено, что российские оккупанты осуществили подрыв дороги сообщением Чернигов-Брянск, - отметил он. - Как видим, от "Киев за три дня" они начали взрывать дороги, вероятно опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина - не агрессор".