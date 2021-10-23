Чичерина выступит в поддержку взятого украинскими бойцами боевика Андрея Косяка.

Украинофобка, подруга боевиков, российская певица Юлия Чичерина согласилась выступить на пропагандистской акции под штаб-квартирой наблюдателей ОБСЕ в оккупированном Донецке.

Об этом россиянка сообщила в своем Telegram.

Она заявила, что наблюдатели, мол, восьмой год не видят, как "укробандеровцы уничтожают" ее сограждан.

Чичерина выступит в поддержку взятого украинскими бойцами боевика Андрея Косяка, который разведывал позиции Вооруженных сил, маскируясь под представителя СЦКК.

Читайте такжеСтало известно, сколько детей погибли в результате агрессии России в Украине"Завтра в десять утра я приглашаю неравнодушных к судьбе российского гражданина Андрея Косяка, взятого в плен украинскими спецслужбами, поддержать протестующих у здания ОБСЕ, спою вам несколько песен", – написала Чичерина.

Чичерина не скрывает своей ненависти к украинцам и на протяжении всей агрессии России на Донбассе поддерживает преступления пророссийских наемников Кремля.

Певица неоднократно записывала песни для оккупантов, снимала клипы и получала награды от марионеточной "власти" ОРДЛО.

Россиянка внесена в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Боевики блокировали работу ОБСЕ

Российские оккупационные силы заблокировали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении передовой патрульной базе в Горловке, а украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в захвате заложников. Украинская сторона на переговорах в ТКГ считает, что РФ сознательно начала политику вытеснения ОБСЕ из Донбасса.

В отчете СММ ОБСЕ от 17 октября сказано, что на оккупированной части Донбасса "члены вооруженных формирований не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в Горловке".

Также СММ ОБСЕ приостановила свою наблюдательную деятельность после протестов у ее главного офиса в Донецке. Около 200 пророссийских протестующих возле офиса ОБСЕ требовали освободить их военного, который был задержан украинскими Вооруженными силами на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что блокирование работы и давление на Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - это усилия Российской Федерации по разрушению Минских договоренностей, призванных мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Формальной причиной блокирования работы СММ ОБСЕ российские оккупанты назвали задержание украинскими военными на украинской территории российского офицера.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов, маскируясь под представителей СЦКК, осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

Автор: Яна Ставская