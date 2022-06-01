За сержантским корпусом - качественное будущее как командирской вертикали, так и украинского войска в целом, подчеркнул командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.

На днях в одной из бригад территориальной обороны, находящейся в районе выполнения задач, состоялось торжественное присвоение первичных сержантских званий военнослужащим.

По словам командующего сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева, сержант – это не только звание, это – профессия, которая требует высокой индивидуальной подготовки и мобилизации имеющихся моральных и психологических качеств.

"По моему убеждению, успех военной операции зависит и от обучаемости и умения сержантского корпуса четко и слаженно выполнять приказы и распоряжения командиров в районах выполнения задач", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, профессиональная подготовка и сознательная мотивация сержанта обеспечивает четкую дисциплину и боевую выучку. А это в свою очередь способствует сохранению жизни и здоровья подчиненных военнослужащих. Сержант постоянно находится с личным составом и, бесспорно, больше всего владеет информацией относительно моральной устойчивости вверенного подразделения, его способности выполнять задачи по назначению.

"В Вооруженных Силах Украины ведущая роль сержанта получила приоритетное направление, которое всесторонне поддерживается и стимулируется старшими командирами и начальниками. Считаю, что за сержантским корпусом – качественное будущее как командирской вертикали, так и украинской армии в целом", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сегодня среди желающих защищать Украину в составе территориальной обороны собрался разнообразный контингент. Есть и бойцы с опытом участия в Антитеррористической операции, есть профессионалы с важными для войны навыками, а есть и обычные люди с лидерскими качествами, готовы объединять боевых побратимов и подняться на сержантский ступень.

"Я всегда готов вести своих солдат за собой с лозунгом: "Следуй за мной, делай, как я!" - зачитывали Кодекс сержанта Вооруженных Сил Украины новоиспеченные младшие сержанты.

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