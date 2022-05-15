Подоляк отметил, что Россия продолжает "спецоперацию по демилитаризации собственной армии".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал массовое "самовозгорание военкоматов" в России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область - в последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации... собственной армии. Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?", - отметил Подоляк.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения российских войск в Украину на территории РФ начали мифическим образом гореть военкоматы. Примечательно, что пожары участились после того, как в СМИ начала появляться информация о готовящейся в РФ массовой мобилизации.

13 мая в российском Омске неизвестные забросали военкомат коктейлями Молотова.

15 мая в российском городе Гуково Ростовской области в военкомат метнули коктейль Молотова.

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