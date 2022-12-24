В ОП предлагают перейти от "неработающих санкций" к более решительным действиям.

Мировому сообществу следует приступить к уничтожению оружейных заводов Ирана и арестам поставщиков комплектующих, вместо "неработающих санкций". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Иран планирует нарастить объемы оружейных поставок в Россию. По мнению Подоляка, этим Тегеран "демонстративно унижает" весь институт международных санкций.

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков", – написал он в своем Твиттер.

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Иранские поставки оружия в Россию

С сентября текущего года российская армия начала активно применять в Украине иранские беспилотники-камикадзе Shahed 136 и другие. В основном они использовались для ударов по объектам критической инфраструктуры в украинском тылу.

В середине декабря Россия получила от Ирана новую партию беспилотников, которые снова начали активно применяться для ударов по Украине. По данным израильской разведки, Москва и Тегеран намерены увеличить объемы торговли оружием.

Президент Украины заявил, что Иран стал сообщником России в войне против Украины.

"Один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", – сказал Зеленский в ходе визита в США.

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