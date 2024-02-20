Гуменюк отметила, что пауза в обстрелах не означает, что масштабная атака 100% состоится.

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о якобы подготовке РФ к очередному масштабному ракетному удару по Украине.

Она пояснила РБК-Украина, речь шла о том, что РФ выдерживает определенную паузу между такими атаками. По ее словам, это может как свидетельствовать о подготовке к чему-то масштабному, так и о том, что страна-агрессор понесла потери в авиации, поэтому взяла паузу.

"Речь идет о том, что если россияне выдерживают паузу в ударах, то не исключено, что они готовятся к новой атаке. Сейчас мы видим, что они используют точечные атаки. Понятно, что сейчас на фоне потери самолетов они берут паузу. Соответственно, могут готовить массированную атаку", - сказала Гуменюк.

Видео дня

Она отметила, что такая пауза в обстрелах не означает, что масштабная атака 100% состоится.

"Мы говорим о том, что они время от времени совершают массированные атаки. С пониманием того, какие на этой неделе у нас даты, можем предположить, что они могут готовить нечто подобное. Но это не означает, что россияне точно готовятся к атаке", - пояснила Гуменюк.

Возможность подготовки РФ к ракетному удару

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утверждала, что есть риск, что Россия готовится к новой массированной атаке по Украине. По ее словам, о таких планах врага может свидетельствовать активизация разведки дронов. Они собирают информацию в прифронтовой территории.

Вас также могут заинтересовать новости: