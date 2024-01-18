Глава МИД убежден, что уже в этом году в небе Украины будут первые воздушные победы по применению истребителей F-16.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что подготовка к первому воздушному удару из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. Об этом глава МИД сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

"Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Готовится инфраструктура. Все страны, которые пообещали предоставить F-16, придерживаются своих обязательств", - подчеркнул Кулеба.

При этом, глава МИД сказал, что сама технология этих истребителей очень сложная.

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"Это не просто пересесть из одной машину в другую. Меняется даже концепция управления воздушным боем. Поэтому, процесс продолжается. Он занимает время, но все идет более или менее по плану. И я думаю, что в этом году мы будем иметь первые воздушные победы F-16 в Украине", - убежден Кулеба.

Самолеты F-16 для Украины - подробности

Кулеба отмечает, что приоритет Украины в войне на этот год - получить преимущество в воздухе над Россией. Глава МИД считает, что от того, кто будет контролировать небо, будет зависеть победитель в войне.

Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. Всего Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов.

6 января представитель Министерства обороны Дании через датские СМИ распространил заявление о том, что передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Дании состоится не ранее второго квартала 2024 года. Утверждается, что изначально эти самолеты планировали передать еще до Нового года.

В Минобороны Дании утверждают, что именно Украина все еще не выполнила ряд условий для того, чтобы украинские ВВС могли полноценно использовать эти истребители. Однако какие именно условия не выполнила Украина - не уточняется.

Учения украинских пилотов на американских истребителях F-16 уже начались.

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