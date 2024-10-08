Военные говорят, что в ВСУ распространена практика ставить перед комбатами невыполнимые задачи с советом застрелиться в случае неудачи.

В последний день обороны Угледара совершил самоубийство командир батальона, бойцы которого отказались выполнять боевую задачу. Как сообщает "Суспільне", такая причина смерти командира 186 батальона в составе 123 бригады ТРО Игоря Гриба указана во внутренней сводке по фронту, которую получили журналисты.

Предварительно Гриб покончил с собой прямо на командно-наблюдательном пункте. Факт смерти командира еще в субботу подтвердили в заявлении 123-й бригады. Причину смерти тогда не называли, но анонсировали служебное расследование.

Собеседник "Суспільного", который был прикомандирован к батальону Игоря Гриба, изложил обстоятельства, которые предшествовали самоубийству командира.

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"Он нас собрал в лесу и сообщил, что на боевые позиции должны зайти два расчета. Мы там должны были находиться постоянно. Он сказал, что мы пройдем блокпост, через который мы не сможем выйти. Зайдет два расчета, если они ложатся, то заходит на их место еще два, если они лягут, то больше некому будет заходить. Комбат сказал, что у нас есть ночь пережить с этим и обдумать, какое решение мы примем. Утром те, кто хотел, собрались и поехали домой (самовольно сбежали с фронта - УНИАН.), а те, кто не хотел, собрались и поехали дальше (оставшись на фронте - УНИАН), в надежде, что может что-то изменится и бригаду отведут", - рассказал он.

Другой боец говорит, что Гриб был очень хорошим комбатом, которому "доверяли, верили и знали, что все будет хорошо".

"Эта ситуация изменила настроение и дух целого батальона", - рассказал боец.

Старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в комментарии День.LIVE отметил, что нужно провести всестороннее расследование этого события.

"У нас любят поставить невыполнимую задачу для комбата и посоветовать ему застрелиться в случае невыполнения. У нас, кстати, никто еще не отменял статью о доведении до самоубийства. В то же время я подчеркиваю, что нельзя делать героями людей, которые убегают с поля боя", - заявил он.

Как пишет Tagesspiegel, батальон под командованием Игоря Гриба должен был обеспечить вывод из Угледара 72-й отдельной механизированной бригады. Если причина смерти будет подтверждена, это будет первый официально известный случай самоубийства в рядах военного командования ВСУ. Это также будет первый случай массового публичного отказа украинских солдат служить.

Отмечается, что через несколько дней после самоубийства Гриба около 100 пехотинцев провели митинг протеста в Вознесенске Николаевской области, жалуясь на то, что их бригада недостаточно подготовлена к выполнению задач на сложном участке фронта и не имеет вооружения. Однако представитель командования сил территориальной обороны Александр Пухальский сообщил, что бригада полностью укомплектована вооружением и военной техникой.

Tagesspiegel приводит справку авторитетного ежегодника Military Balance: войска территориальной обороны не имеют собственной артиллерии, за исключением минометов, а также бронетехники, поэтому их обычно отправляют в распоряжение более сильных боевых подразделений.

По мнению украинского военного эксперта Дмитрия Поповича, события в Угледаре выявляют недостаточную способность территориальной обороны в выполнении сверхсложных задач.

"С одной стороны, отказ выполнять приказы, бесспорно, является досадным обстоятельством, которое выставляет бригаду в плохом свете. С другой стороны, может быть, что такая боевая задача просто не соответствует возможностям подразделения. Некоторые бригады территориальной обороны фактически недостаточно вооружены и не подготовлены. Это ключевая проблема, которую нужно решать", - пояснил эксперт.

Битва за Угледар: последние новости

Как писал УНИАН, из Угледара не удалось вывезти всех раненых воинов. Такое признание сделал командир 72-й бригады, которая обороняла город. По его словам, во время таких ожесточенных боев невозможно утверждать, что удалось вывезти 100% раненых.

Комбриг утверждает, что в боях за Угледар только за несколько последних дней погибли четыре сотни российских оккупантов. Кроме того, за последние четыре дня только на направлении действий одного из батальонов было уничтожено более 50 единиц техники.

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