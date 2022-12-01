Захватчиков планируют подселять ко всем, у кого есть трехкомнатная квартира.

В поселке Мирное под Мелитополем Запорожской области российских военных планируют заселять к местным жителям, которые владеют трехкомнатными квартирами.

Как сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, это связано с прибытием захватчиков после отступления россиян из Херсона. Большое количество военных разместилось в селах вблизи Мелитополя.

"Это такая беспрецедентная территориальная община у города Мелитополя, где почти единственный председатель территориальной общины стал коллаборантом. Две недели мы информировали о том, что он сам за руку водил россиян и пытался разместить их в квартирах и домах в этом поселке", – заявил Федоров.

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По его словам, коллаборант заявил, что если кто-то владеет трехкомнатной квартирой, то в одну из комнат люди должны поселить российских военных.

Ситуация в Мелитополе и возле города: что известно

Российские захватчики несколько дней подряд глушат мобильную связь во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, обычно такое происходит во время переброски военной техники и боеприпасов через город.

В ночь на 30 ноября украинские воины ударили по базе российских "мобиков", которых расселили в клубе села Мирное, в 30 км от оккупированного Мелитополя. Очевидцы сообщают о 2-3 громких взрывах.

Кроме того, Силы обороны Украины повредили железнодорожный мост вблизи села Старобогдановка Запорожской области (40 км от Мелитополя). Этот мост российские захватчики использовали для доставки вооружения и военной техники.

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